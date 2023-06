L'enseigne Courtepaille reprise par La Boucherie

Le groupe La Boucherie, présidé par Bertrand Baudaire, possède déjà plus de 140 restaurants franchisés en France et à l'international (Thaïlande, Suisse…), et affiche un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros. Avec un concept similaire à celui de Courtepaille et une prédilection pour les emplacements périphériques, le groupe La Boucherie a pu faire valoir son expertise dans le secteur.



Avant le choix de La Boucherie, d'autres acteurs majeurs du secteur avaient manifesté leur intérêt pour Courtepaille. Parmi eux, le fonds américain HIG Capital (Quick) et le Groupe Bertrand (Hippopotamus, Burger King…). Ces derniers avaient présenté des offres parcellaires, prévoyant la reprise de quelques restaurants seulement. Un autre candidat, l'entrepreneur Hakim Benotmane (Nabab Kebab), avait proposé de reprendre la totalité des restaurants, mais sa candidature avait été écartée par le tribunal.