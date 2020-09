La Banque centrale européenne surveille la flambée de l'euro face au dollar

La BCE a revu ses prévisions de croissance pour la zone euro, qui font preuve de davantage d'optimisme pour 2020. Ainsi, le PIB devrait se contracter de 8% cette année, soit 0,7 point de moins que la précédente estimation. L'institution entrevoit également une croissance de 5% pour 2021 (c'est 0,2 point de moins que précédemment) et 3,2% pour 2022 (-0,1 point). Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a expliqué que les incertitudes qui pèsent sur l'activité dans la zone euro en raison de la pandémie et du succès encore à déterminer des politiques mises en œuvre pour la combattre. Le gros nuage noir à l'horizon, c'est « le regain des infections lors des mois d'été [qui] constitue un vent contraire ».



Dans l'immédiat, « les données laissent attendre un fort rebond du PIB au troisième trimestre », alors que le PIB a littéralement plongé au second trimestre. Autre chiffre, celui de l'inflation : elle est passé à -0,2% au mois d'août, en raison notamment de la baisse sur la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. Berlin a en effet décidé de soutenir la consommation intérieure. La Banque centrale européenne est très, très loin de son objectif qui est fixé un peu en dessous de 2%.