La France va subir sa pire récession depuis 1945, prévient Bruno Le Maire

Bruno Le Maire a joué cartes sur table durant son audition par la commission des Affaires économiques du Sénat. La croissance en 2020 sera la plus mauvaise enregistrée par la France « depuis 1945 ». Pire encore que celle de 2008, après la crise financière, durant laquelle la croissance s'était établie à -2,2%. « Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,2% », a admis le ministre de l'Économie. En termes de grandeur, il ne voit pas d'autre comparaison qu'avec la crise de 1929. Le choc va donc être très sérieux, et il va peser fortement sur les finances publiques : le seul dispositif de chômage partiel « concerne déjà 5 millions de salariés et coûte déjà 11 milliards d'euros ».



Mais le gouvernement tient à soutenir les entreprises qui pourront ainsi redémarrer dès la sortie du confinement, avec leurs salariés, tout en évitant « les licenciements de masse ». Plus de 500.000 entreprises ont fait appel au fonds de solidarité ce qui représente un « engagement budgétaire » de 1,7 milliard d'euros par mois. 100.000 d'entre elles ont demandé pour 20 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Bruno Le Maire, qui n'a pas écarté des nationalisations temporaires, a aussi indiqué que l'État n'avait pas vocation à « administrer l'économie ».