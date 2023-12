La Renfe accélère son expansion en France

L'offensive de la Renfe ne se limite pas à l'augmentation des fréquences et à l'introduction de nouveaux trains. Elle compte également proposer un total de 17 destinations de part et d'autre des Pyrénées, avec une forte concentration sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. La compagnie prévoit d'exploiter jusqu'à cinq allers-retours quotidiens sur Paris-Lyon, dont certains seront prolongés jusqu'à Marseille. Cette stratégie pourrait déclencher une guerre des tarifs, notamment sur l'axe rhodanien, d'autant plus que Trenitalia a également augmenté ses fréquences sur Paris-Lyon.



Malgré l'ambition clairement affichée, la Renfe fait face à des défis techniques et réglementaires avant de pouvoir lancer pleinement ses services. La nécessité d'homologation des nouveaux trains Talgo et les tests sur les systèmes de signalisation sont des étapes cruciales pour assurer une intégration harmonieuse dans le réseau ferroviaire français. De plus, la SNCF ne reste pas inactive face à cette concurrence grandissante, puisqu’elle prépare elle aussi le lancement de son propre TGV-M sur les lignes Paris-Méditerranée en 2025.