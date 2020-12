La SNCF pourrait plafonner les prix des billets réservés au dernier moment

L'année a été particulièrement compliquée pour la SNCF, qui a dû se plier au rythme des restrictions de déplacements ainsi qu'aux mesures sanitaires mises en œuvre pour enrayer les cas de contaminations. Si le bilan estival a été somme toute encourageant avec des trains finalement bien occupés, les résultats financiers sont à la peine : l'entreprise a multiplié les promotions pour attirer de nouveau les voyageurs. Et le reconfinement du mois de novembre n'a certainement pas aidé à redonner confiance aux Français.



Selon France Info, la SNCF envisage de mettre en place un plafonnement des billets de seconde place réservés à la dernière minute. Le transporteur réfléchit plus précisément à une fourchette de prix, mais ce serait dans tous les cas un coup d'arrêt aux tarifs fluctuants régis par l'offre et la demande. Celle-ci étant traditionnellement plus forte au fur et à mesure du départ, les prix ont tendance à augmenter. Avec ce plafonnement, les prix des billets ne pourraient donc plus dépasser un certain seuil, au plus grand bénéfice des voyageurs qui ne peuvent faire autrement que de réserver à la dernière minute.