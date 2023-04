Le directeur général d'Air France-KLM dope sa rémunération

Outre ces trois millions d'euros en numéraire, Benjamin Smith bénéficie de 275.000 euros d'avantages en nature, tels qu'une voiture avec chauffeur et une indemnité logement. Surtout, il se verra attribuer des actions de l'entreprise d'une valeur de deux millions d'euros au cours actuel, constituant le troisième volet de sa rémunération. Ces actions, soumises à des conditions de performance financière et extra-financière ainsi qu'à une condition de présence sur trois ans, seront effectivement reçues en 2025.



En outre, Benjamin Smith recevra cette année une portion de cette rémunération à long terme au titre de 2020, également sous forme d'actions, d'une valeur de 736.865 euros à date. Un porte-parole d'Air France-KLM a souligné que cette augmentation ponctuelle et exceptionnelle respecte la réglementation et que les conditions de rémunération de Benjamin Smith n'ont pas changé depuis son entrée dans le groupe en 2018.