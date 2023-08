Le géant TSMC va construire une usine de semi-conducteurs en Allemagne

Le fabricant taïwanais TSMC a approuvé un investissement maximal de 3,499 milliards d'euros dans une filiale en Allemagne, European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH. La décision d'implanter la première usine TSMC d'Europe à Dresde a été officiellement annoncée cette semaine. Le projet total, d'une valeur de plus de dix milliards d'euros, sera détenu à 70% par TSMC, qui collaborera avec trois partenaires européens, NXP, Infineon et Bosch.



L'investissement bénéficie d'un soutien robuste de l'Union européenne et du gouvernement allemand, et sera composé d'injections de fonds propres et d'emprunts. Le gouvernement allemand devrait également accorder cinq milliards d'euros de subventions. La région de Dresde, surnommée « Silicon Saxony », est une place forte de la microélectronique en Europe. Le choix de cette localisation renforce la position de l'Allemagne comme principal lieu de production de semi-conducteurs en Europe.