Le gouvernement voudrait relocaliser la production de la Peugeot 208 en France

Malgré ces hésitations, le gouvernement français reste déterminé à faire de la France un leader dans la production automobile. Roland Lescure affirme que le pays est « plus attractif que jamais » et met en avant ses atouts pour attirer les constructeurs d'automobiles, y compris Tesla, avec son emblématique PDG Elon Musk.



Le ministre souligne que le gouvernement n'adopte pas une attitude d'exigence, mais plutôt une stratégie de négociation, en mettant l'accent sur trois « nerfs de la guerre » : les subventions pour décarboner l'industrie, la mise à disposition de terrains et l'accès à une électricité décarbonée et abordable. Il estime que la France a un avantage compétitif sur ces deux derniers points. Ce projet de relocalisation de la production automobile en France s'inscrit dans une volonté plus large de réindustrialisation du pays et de transition vers une économie plus verte et durable.