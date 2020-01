Le marché automobile chinois en berne

Ces ventes en recul touchent tous les constructeurs, qu'ils soient chinois ou étrangers. Chez ces derniers, seul Daimler-Mercedes parvient à tirer son épingle du jeu avec une croissance de 5% d'une année sur l'autre. Du côté des constructeurs américains, c'est la douche froide : les ventes ont flanché de 15% chez General Motors, de 2,3% chez Ford. Et les prochains mois ne devraient pas leur être plus profitable.



Selon les économistes, l'année 2020 pourrait afficher un nouveau recul des ventes automobiles, le troisième consécutif. La baisse devrait être un peu moins forte cependant, elle est en effet estimée à -2%, grâce au renouvellement des gammes des constructeurs qui pousseront les consommateurs à revenir un peu plus nombreux dans les concessions.