Le marché automobile français poursuit sa croissance

Le marché automobile français confirme sa reprise avec un total de 190.848 voitures particulières neuves immatriculées en juin, selon la Plateforme automobile (PFA, représentant constructeurs et équipementiers). Ce chiffre représente une augmentation de 11,55% par rapport à juin 2022. Si l'on ajoute les véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes, le nombre de véhicules légers neufs immatriculés s'élève à 233.547, soit une hausse de 12,49% sur un an.



Sur les six premiers mois de 2023, le marché automobile a enregistré 889.777 immatriculations de voitures particulières neuves, ce qui représente une progression de 15,26% par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, cette performance est à relativiser en raison de la faiblesse du marché en 2022. Du côté des constructeurs, Stellantis, le groupe franco-italo-américain, a conservé en juin sa place de leader en termes de volume, avec 27,4% des voitures particulières, malgré un recul de 2,8% sur un an. Peugeot, en particulier, a vu ses ventes reculer de 10,5%. Renault, de son côté, a représenté 25,8% du total en juin, en baisse de 8,7%.