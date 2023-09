Le marché du jouet dans un trou d'air en attendant Noël

Du côté des tendances, plusieurs catégories se distinguent. Notamment les « kidultes », qui représentent désormais 28% du chiffre d'affaires du secteur. TikTok joue également un rôle croissant dans les ventes. Les jeux de cartes et puzzles pour adultes, portés par des licences comme Pokémon, voient leur popularité croître. Les jouets inclusifs et responsables sont également en hausse, offrant une grande diversité et un moindre impact environnemental.



Yves Cognard, directeur de l'institut d'études marketing Junior City, souligne chez BFMTV que les investissements en publicité ont diminué de 30%. De plus en plus d'enfants échappent à la publicité télévisée, privilégiant la SVOD ou YouTube. Cela présente des opportunités et des défis pour le secteur, notamment en termes de publicité digitale. Les catalogues de Noël restent néanmoins une source d'information privilégiée, reçus par 93% des foyers français avec enfants.