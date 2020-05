Le quotidien Libération devient une société à but non lucratif

En plus de cette nouvelle structure, Libération va bénéficier d'un effacement de sa dette, ce qui lui permettra de repartir sur des bases saines. Le boulet du quotidien est de 45 à 50 millions d'euros. Altice s'engage à doter « substantiellement » le fonds de dotation pour permettre au journal de rembourser « l'intégralité de ses dettes », mais ce n'est pas tout : le groupe va donner à Libération « les moyens nécessaires au financement de son exploitation future et ainsi garantir son indépendance à long terme ».



Au terme de la procédure, Libération deviendra ainsi une structure « non cessible et non capitaliste à but non lucratif ». Si le quotidien a rarement été très profitable, il a toujours su en revanche rebondir face aux difficultés. Ces dernières années, le journal a retrouvé des couleurs avec une version numérique en forme (les abonnements en ligne ont été multipliés par six en deux ans). La version papier de « Libé » a également bénéficié d'une progression de sa diffusion de 6% l'an dernier.