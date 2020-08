Les 18 apps européennes de traçage des contacts vont être compatibles entre elles, sauf l'app française

Néanmoins, la mise en place de cette passerelle européenne va demander de trois à quatre semaines de développement, soit fin août au mieux, donc à la toute fin des vacances d'été. Celle-ci a deux objectifs : recevoir et transmettre les données des applications et serveurs nationaux de traçage des contacts, et minimiser le volume des données échangées.



Reste à savoir si ces applications connaissent le succès ou pas, gage de son efficacité pour enrayer la propagation du coronavirus. En Allemagne, elle a été téléchargée 16 millions de fois, mais en France StopCovid en est rendu entre 2 et 2,5 millions de fois. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a estimé qu'il était encore « trop tôt » pour en faire le bilan.