Les Français perçoivent une inflation beaucoup plus élevée que les chiffres officiels

Si les dépenses alimentaires représentent 30% du budget du ménage, la moindre hausse sera ressentie beaucoup plus vivement que sur des produits comme les voitures. L'Insee de son côté calcule son indice des prix sur un grand nombre de produits dans des dizaines de milliers de points de vente. La réalité n'est donc pas la même… D'ailleurs, Odoxa rapporte que les Français ont bien conscience que leur perception de l'inflation ne reflète pas nécessairement la réalité pour tous les produits. 53% d'entre eux pensent ainsi que les lunettes, les appareils auditifs ou encore les appareils high-tech n'ont pas plus augmenté que la moyenne. Enfin, le sondage montre que les Français ont une image dégradée de la grande distribution.



Malgré une communication tous azimuts, les distributeurs ne sont pas parvenus à convaincre qu'ils font tout pour aider le pouvoir d'achat. Pour les Français, la grande distribution s'arroge près de 40% de la valeur d'un produit, contre 36% pour l'industriel et 24% pour l'agriculteur. Dans la réalité, ce sont souvent les industriels qui empochent la plus grande part de la valeur.