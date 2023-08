Les bières d'Heineken n'ont eu un goût amer au premier semestre

Heineken a constaté une baisse de 5,6% en volume de ses ventes de bière au premier semestre et une chute de 8,6% de son bénéfice net, qui s'élève désormais à 1,16 milliard d'euros. Cette diminution s'explique notamment par l'augmentation des prix de vente et un contexte économique global délicat. Les prix de vente ont dû être relevés pour contrebalancer l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie. Toutefois, soutenu par cette hausse des prix de vente, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 6,3% au premier semestre, pour atteindre 17,436 milliards d'euros, contre 16,401 milliards pour la même période de l'année précédente.



L'impact de cette situation s'est particulièrement fait sentir en Asie-Pacifique, où la demande a été « considérablement plus faible que prévu », principalement en raison d'un ralentissement économique et d'une sous-performance au Vietnam. En conséquence, le volume de bière premium vendu a diminué de 6,5%, une baisse attribuée à la situation au Vietnam et en Russie.