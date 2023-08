Les entreprises françaises à la peine dans le classement mondial des plus grandes sociétés

L'Hexagone ne compte que 24 entreprises dans le dernier classement du Global 500 de Fortune, un record… à la baisse. Comparé aux années 1990, où la France comptait 42 entreprises dans ce même classement, le déclin est frappant. Le géant pétrolier TotalÉnergies, classé 20ème avec un chiffre d'affaires de 263,3 milliards de dollars, est l'entreprise française la mieux placée. Elle est suivie par EDF et Engie, respectivement 55ème et 89ème avec des revenus de 150,9 milliards et 109,2 milliards de dollars. À noter également la présence de Stellantis, groupe franco-italo-américain basé aux Pays-Bas, à la 31ème place.



Ces 24 entreprises françaises participent à l'économie mondiale, mais leur poids reste faible en comparaison de leurs concurrentes internationales. Pour rappel, les 500 plus grandes entreprises du classement Fortune n'emploient que 2% de la population active mondiale, mais elles produisent plus du tiers des richesses du globe. En 2022, leur chiffre d'affaires cumulé a augmenté de 8%, bien que leurs bénéfices globaux aient diminué de 7%, à 2900 milliards de dollars.