Les glaces délaissées par les consommateurs cet été

Au-delà de la météo, l'inflation a également influencé la baisse des ventes en volume, avec une hausse de 20,4% depuis janvier 2022. Le nombre de foyers consommateurs de glaces a baissé dans presque toutes les catégories d'âge, sauf chez les plus de 65 ans, où il a augmenté de 95.000. Ceux qui n'ont pas renoncé aux glaces ont tout de même réduit leur consommation, en particulier les foyers les plus modestes, avec une réduction de 7,4% lors du dernier trimestre. Cependant, l'inflation a permis de faire croître les ventes en valeur de 9,9%, à 582 millions d'euros.



Malgré la baisse en volume, les Français continuent de raffoler de certaines marques, en particulier Magnum (qui n'est pas la marque la plus abordable). La propriété d'Unilever possède six références dans le top 10 des meilleures ventes entre fin début juin et fin juillet, avec la boîte de 8 bâtonnets Magnum Amandes en tête. Le chiffre d'affaires global a augmenté, et certains produits restent très populaires. La baisse des ventes est donc à relativiser, surtout en comparaison avec l'été exceptionnel de 2022, où les achats de glaces avaient progressé de 12,9% par rapport à l'année précédente. La passion pour les glaces reste intacte, même si les consommateurs sont devenus plus sélectifs.