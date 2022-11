Les modèles de business plan : l’essentiel à savoir à propos

Qu’est-ce qu’un modèle de business plan ?

les objectifs ;

les moyens mobilisés pour les atteindre ;

le mode de développement retenu ;

le temps pour le concrétiser.

Les modèles de business plan sont des documents qui permettent de fixer la méthode financière et commerciale de sa future société pour en optimiser l’évolution. Autrement dit, c’est la maquette d’une firme. Ces supports permettent de structurer son projet et d’en dégager le plan d’action :

Que renferme un modèle de business plan ?

le résumé de son projet ;

la description du projet et de l’équipe ;

l’étude de marché approfondie ;

la structure juridique de la société ;

le business modèle de la société, c’est-à-dire la description de son modèle économique.

Le business plan donne une vue synthétique de votre projet d’entreprise. De plus, il fournit des indications importantes sur les aptitudes du créateur d’entreprise, de ses partenaires et de son équipe.Globalement, le modèle de business reprend le contenu du business plan :

Comment faire usage d’un modèle de business plan ?

Quelle est l’utilité d’un modèle de business plan ?

Il permet de structurer un projet et aide à la décision

Il sert à communiquer auprès des partenaires

Il assure le pilotage et la gestion d’une entreprise

Il est un guide pour l’entrepreneur et son équipe

Il permet de mieux travailler en interne

Il permet de repérer une carence dans son projet

À tout cela s’ajoutent les tableaux financiers du projet à savoir le plan de trésorerie prévisionnel, le plan de financement, le compte de résultat et le bilan. En investissant dans un tel modèle, vous bénéficiez d’un support complet qui reprend cette trame classique. Il ne vous restera plus qu’à le remplir.Pour bien utiliser un modèle de business plan, il faut tout d’abord s’y préparer. En effet, vous devez au préalable rechercher certaines informations afin de remplir convenablement toutes les parties du modèle. N’hésitez pas à lire des articles dédiés à cet effet. Chaque support étant unique, il faudra s’approprier le modèle de business plan.L’entrepreneur doit y insuffler la vision qu’il se fait de sa société et les qualités qui l’incarnent. Vous pouvez personnaliser votre modèle afin qu’il ne ressemble pas à celui de vos concurrents.Un modèle de business plan est utile en plusieurs points.Un modèle de business plan sert à hiérarchiser le projet d’un entrepreneur et l’aide à la prise de décision. Celui-ci peut s’en servir pour contrôler la viabilité de son projet d’entreprise puis sa stabilité financière. L’entrepreneur a ainsi toutes les raisons de réaliser un business plan. Tout d’abord pour structurer ses idées de départ et consigner par écrit son projet, aussi bien économiquement que financièrement.Ensuite, pour évaluer la rentabilité du projet et pour quantifier le budget à prévoir pour donner vie au projet. Un business plan bien élaboré peut contraindre le porteur de projet à adapter ou changer son business modèle. Il peut également le conduire à abandonner son projet, surtout lorsqu’il n’est pas financièrement solide, et cela, même si l’idée d’origine est viable.Le business plan a une deuxième utilité très importante. Il s’agit d’un support de communication incontournable pour tout entrepreneur à la quête d’investisseurs ou qui souhaite convaincre des partenaires. Cet outil représente le socle des négociations. Sans un business plan par exemple, il sera très difficile, à la limite impossible de convaincre un établissement bancaire pour avoir un financement.En réalité, certains interlocuteurs ne manqueront pas d’exiger un business plan avant de traiter avec vous. À ce titre, le business plan sert à rassurer de la faisabilité et de la rentabilité de votre projet d’entreprise. Avoir un modèle de business est donc nécessaire pour espérer obtenir un financement extérieur comme un prêt professionnel dans une banque.Le business plan permet de piloter et de gérer une entreprise. En effet, le processus suivi lors de sa réalisation permettra à l’entrepreneur de piloter son projet et de gérer efficacement la mise en place de sa firme. Le business plan devra être souvent mis à jour selon les résultats effectués et le développement de la société. Cela, afin qu’il soit plus performant en tant que support d’appui à la gestion quotidienne de la société.Le business plan est le support dans lequel un entrepreneur développe son projet d’entreprise, ses objectifs commerciaux et financiers pour les trois ans à venir. Trois ans est un horizon très poussé lorsque vous créez une entreprise. La grande majorité des firmes créées n’arrivent pas à tenir jusqu’à leur troisième anniversaire. En outre, la probabilité qu’un entrepreneur reste fidèle à son projet de départ est très faible.En effet, le plan sera en perpétuelle évolution et s’adaptera constamment aux besoins de la clientèle et aux réactions des adversaires. Dans de telles circonstances, le business plan sert de guide d’orientation pour l’entrepreneur et sa bande. C’est le support auquel il reviendra habituellement. Et ce, pour faire le bilan de ce qui a été accompli, puis ce qui a lieu de faire et établir d’autres objectifs.Le business plan peut également servir en interne pour montrer à ses employés, ses associés et ses collaborateurs dans quel sens il convient d’avancer. De ce fait, en cas de mésentente, l’entrepreneur peut s’y référer pour régler le problème. Ce support peut également être utilisé pour suivre la chronologie des opérations. Il sert en effet à constater les progrès, et à voir si votre évolution correspond ou pas à ce que vous aviez envisagé.Cet outil peut avoir une autre utilité lors de sa rédaction. Le business plan peut en réalité mettre en lumière des contradictions, des omissions, un oubli ou un manque. Pour faire court, il peut aider à se rendre compte qu’il y a une incohérence dans l’étude de marché, dans la stratégie marketing ou dans le business modèle.