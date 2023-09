Les pays en développement dénoncent l'échec du système mondial

Bien que l'attention médiatique risque de se focaliser sur la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'enjeu des 17 Objectifs de développement durable (ODD) est capital pour des millions de personnes à travers le monde. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a insisté sur l'urgence de la situation en mettant en avant plusieurs enjeux tels que la lutte contre la faim, le développement des énergies renouvelables et l'accès à un emploi décent pour tous. Le constat est sombre : seulement 15% de ces ODD sont en bonne voie, et beaucoup stagnent voire régressent.



Les ODD, qui englobent des aspects allant de l'éducation à la santé en passant par le changement climatique, sont étroitement liés et dépendent les uns des autres. Cependant, leur réalisation est fortement entravée par plusieurs crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, et les catastrophes climatiques à répétition.