Meta lance un abonnement payant, sans publicité, pour Facebook et Instagram

L'Union européenne mène depuis des années une lutte contre la collecte de données sans consentement explicite des utilisateurs. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le Règlement sur les marchés numériques (DMA) sont les deux textes législatifs qui ont mis la pression sur les entreprises technologiques pour qu'elles respectent la vie privée des utilisateurs. Meta avait été précédemment condamnée à une amende de 1,2 milliard d'euros par le régulateur irlandais pour non-respect du RGPD.



Les utilisateurs des pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse auront toujours la possibilité de continuer à utiliser les services de manière gratuite, mais avec des publicités. À partir du 1er mars 2024, un coût supplémentaire de 6 euros par mois sur le web et de 8 euros sur iOS et Android sera facturé pour chaque compte supplémentaire associé à un utilisateur. La nouvelle option d'abonnement sera uniquement accessible aux utilisateurs de plus de 18 ans. Pour les adolescents, l'entreprise « continue à explorer les moyens de leur offrir une expérience publicitaire utile et responsable », a déclaré Meta dans son communiqué.