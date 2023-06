Panzani : le prix des pâtes va baisser le 1er juillet

L'augmentation des prix est attribuée à l'effondrement des récoltes au Canada en 2021, un phénomène exacerbé par la guerre en Ukraine, qui a entraîné une explosion du coût de l'énergie, des emballages et des transports. Cependant, selon Albert Mathieu, l'accessibilité des pâtes reste assurée, un paquet de 500 grammes de coquillettes coûtant moins cher qu'une baguette. Bien que la baisse des prix en juillet ne soit que de quelques centimes, elle marque un point d'inflexion. De plus, Panzani a évoqué la possibilité d'une intensification de cette baisse dès octobre, à condition que les récoltes attendues soient au rendez-vous.



Malgré les pressions inflationnistes persistantes, notamment sur les sauces tomate, Panzani se veut rassurant et tient à rester accessible, tout en maintenant une logique de croissance. Albert Mathieu insiste sur le fait que malgré le récent changement de propriété de Panzani (la société ayant été vendue à CVC Capital Partners) l'entreprise ne subit pas de pression pour augmenter sa rentabilité. Au contraire, il réitère l'engagement de l'entreprise en faveur de la croissance et du développement.