Pas de baisse des taux d'intérêt en vue

Il est important de rappeler que les taux d'intérêt de la BCE ont été augmentés à huit reprises depuis la première hausse en juillet 2022, atteignant un niveau de 3,75%, un sommet depuis le printemps 2001. En France, la situation inflationniste continue de préoccuper les décideurs économiques. La hausse des prix à la consommation a certes ralenti, atteignant 4,3% en juillet sur une année, mais elle reste élevée, en particulier dans le secteur alimentaire, où elle a grimpé de 12,7%.



Bruno Le Maire rappelle les années 1970, période durant laquelle la France a mis une décennie à maitriser l'inflation, avec des conséquences dramatiques pour les ménages les plus modestes et la cohésion sociale. Selon lui, le pays est en train de réussir à « faire baisser fortement l'inflation en un peu plus de deux ans » et il « ne faut pas dévier de ce cap ».