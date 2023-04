Pétrole : plusieurs pays réduisent leur production

Une « mesure préventive » : c'est le mot d'ordre de l'initiative lancée en début de semaine par plusieurs pays producteurs de pétrole qui ont décidé de réduire leur production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj). L'Arabie saoudite mène l'effort avec 500.000 barils en moins, suivie par l'Irak (211.000 bpj) et les Émirats arabes unis (144.000 bpj). Le ministère algérien de l'Énergie explique que ces baisses sont réalisées « en coordination avec certains pays membres de l’OPEP et non membres de l’OPEP ».



La coupe commencera au mois de mai et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Elle s'ajoute à celle décidée au mois d'octobre (2 millions de barils en moins), qui avait au passage consterné les États-Unis à l'époque. Car réduire la production de pétrole, c'est augmenter presque mécaniquement les prix pour les pays consommateurs, qui font déjà face à une inflation galopante et à une flambée générale des prix de l'énergie.