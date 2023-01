Place du Marché (Toupargel) au bord de la liquidation judiciaire

Hélas, la greffe n'a pas pris. Le changement de nom a perturbé la clientèle traditionnelle, plutôt âgée et habitant dans des zones rurales. L'investissement dans le numérique non plus, tandis que la concurrence offre des services plus souples, que ce soit pour la livraison ou le drive. Des alternatives qui ont fini par ringardiser Toupargel, avec comme corollaire un placement en redressement judiciaire en novembre 2022.



En interne, la situation est désespérée. Les mandataires judiciaires ont ainsi annoncé durant le conseil social et économique qu'ils deviendront bientôt des liquidateurs judiciaires. Et une cellule de gestion des licenciements, forte de 35 personnes, va être mise en place. En résumé, même si la justice prend son temps, la fin semble bel et bien toute proche.