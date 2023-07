Pomme de Pain : nouvelle direction, nouvelle ambition

Le 31 Juillet 2023, par La rédaction

L'enseigne française de restauration rapide Pomme de Pain a annoncé un changement de direction. Le directeur général Nicolas Papageorgopoulos et trois autres dirigeants de l'entreprise ont racheté l'enseigne auprès de son propriétaire, le groupe InVivo. La nouvelle direction a pour ambition de doubler le nombre de points de vente d'ici 2027 et de lancer un nouveau format de restaurant « plus technologique et plus responsable ».





Repartir du bon pied pour Pomme de Pain Le tribunal de commerce de Créteil a validé le rachat de l'enseigne Pomme de Pain par son actuelle équipe dirigeante, a indiqué l'entreprise dans un communiqué vendredi dernier. L'opération a été réalisée auprès du groupe InVivo, qui détenait l'enseigne depuis 2021. Les quatre membres de la nouvelle direction ont pour mission de poursuivre le développement de l'entreprise, qui réalise aujourd'hui 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ses 108 restaurants.



Nicolas Papageorgopoulos, le directeur général de l'entreprise depuis juillet 2020, est à la tête de cette opération. Cet expert de la restauration rapide a notamment travaillé chez Starbucks France, Sushi Shop, La Brioche Dorée et Five Guys avant de rejoindre Pomme de Pain pour renforcer son modèle économique suite à la pandémie de Covid-19.

Doublement des points de vente et innovation technologique L'équipe dirigeante entend donner un nouvel élan à la croissance de l'entreprise en doublant le nombre de points de vente à l'horizon 2027. Pomme de Pain, née en 1980, possède aujourd'hui des restaurants répartis sur tout le territoire français, dans les centres commerciaux, les centres-villes, sur les aires d'autoroutes et dans les gares. L'enseigne est également présente à l'international, notamment au Maroc et en Tunisie.



Dans le cadre de cette stratégie d'expansion, l'entreprise a annoncé le lancement d'un « restaurant-pilote » à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Ce nouveau format de restaurant, que la direction a l'intention de décliner dans toute la France, se veut « plus technologique et plus responsable ». L'enseigne envisage ainsi d'explorer les nouveaux modes de consommation.

