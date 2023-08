Porc français : accord historique avec l'Australie

L'accord conclu entre Paris et Canberra impose un protocole sanitaire strict que les exportateurs français devront respecter. Les viandes crues devront principalement être destinées à être transformées à leur arrivée en Australie. Cette victoire est, selon le syndicat Culture viande, l'aboutissement d'un long travail mené conjointement par les autorités françaises et les professionnels.



La signature de ce protocole entre la France et l'Australie représente une étape importante dans la diversification des marchés d'exportation pour les professionnels français de la viande de porc. Alors que la France était jusqu'à présent exclue de ce marché lucratif, cet accord offre de nouvelles perspectives commerciales et un accès à un marché où la demande en viande de porc importée est importante. Les exportateurs français seront désormais en mesure de contribuer à la satisfaction de cette demande, tout en respectant les critères sanitaires imposés par les autorités australiennes.