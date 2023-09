Pouvoir d'achat : il faudrait près de 600 euros par mois de plus pour vivre sereinement

Bien qu'il existe quelques signes positifs, comme une stabilisation des prix dans les grandes surfaces et un taux de découvert bancaire qui n'a pas évolué d'une année sur l'autre, la situation reste préoccupante. Le montant moyen de ce découvert s'établit à 361 euros en 2023, contre 368 euros en 2022. De plus, le pouvoir d'achat reste la principale inquiétude des Français, même s'il a légèrement reculé dans les préoccupations (-6 points par rapport à 2022), cédant du terrain à d'autres soucis comme l'insécurité.



Mathieu Escarpit, le directeur marketing de Cofidis France, analyse : « Une certaine accalmie s’observe cette année, malgré les effets significatifs de l’inflation sur le porte-monnaie des Français. Les stratégies et contraintes budgétaires qu’ils se sont imposées depuis le début de la crise ne semblent toujours pas être suffisantes ». Les Français ont adapté leur consommation et mis de côté certains projets pour limiter leur budget, mais la sérénité semble toujours hors de portée pour une majorité d'entre eux.