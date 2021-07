Réforme des APL : une économie de plus d'un milliard d'euros pour l'État

Depuis le 1er janvier, les aides personnalisées au logement (APL) prennent en compte les revenus touchés durant les douze derniers mois. Auparavant, ce calcul se basait sur les revenus des deux années écoulées, ce qui était généralement en faveur de l'allocataire. La réforme a changé les montants versés, à la baisse, pour 38,5% d'entre eux. 400.000 personnes se passent désormais des APL. Par contre, 25% des allocataires ont bénéficié d'une revalorisation des aides au logement, d'en moyenne 57 euros.



Cette modification du calcul n'a rien changé pour près de 37% des allocataires. L'objectif de cette réforme est de « calculer le droit au plus juste, en se fondant sur la réalité des ressources », expliquait Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. « Or, les ressources augmentent statistiquement sur une année normale ». Malgré tout, ceux qui touchent désormais moins doivent composer avec des APL plus modestes.