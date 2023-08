Renfe : lancement réussi en France pour ce concurrent de la SNCF

L'opérateur espagnol Renfe, récemment arrivé en France, annonce une entrée réussie sur le marché ferroviaire, avec la vente de 100.000 billets sur ses nouvelles liaisons Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille. Ces liaisons desservent plusieurs villes du sud, telles que Perpignan, Narbonne, Montpellier, Béziers, ou Aix-en-Provence. Avec plus de 3.000 billets vendus par jour et un taux d'occupation dépassant les 80 %, la compagnie peut se féliciter de son démarrage.



Depuis son arrivée en France, Renfe prétend avoir transporté 43.000 voyageurs. La compagnie confirme également l'exploitation quotidienne de ses nouvelles liaisons à partir du 1er septembre. Pour attirer de nouveaux clients, Renfe a lancé une offre de billets à bas prix, notamment des liaisons vers l'Espagne à moins de 30 euros, et une offre de lancement proposant des billets entre deux villes françaises à seulement 9 euros.