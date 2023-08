SNCF : les consignes de retour autour des gares

Le partenariat avec Nannybag est valable un an et renouvelable pour deux années supplémentaires. Il couvre des gares aux flux importants et des destinations touristiques et saisonnières où la demande est forte. Le service proposé par Nannybag permet de déposer des sacs, des valises, et des poussettes auprès de « Nannies », des commerçants partenaires de la start-up. Ce système collaboratif assure un service de qualité et sécurisé pour les voyageurs et leurs bagages.



La réservation et le paiement se font en ligne, et les voyageurs peuvent trouver la consigne à bagages à côté de leur gare sur le site de SNCF Gares & Connexions ou directement sur l'application Ma Gare SNCF. En rendant ce service aussi accessible, simple et fiable que possible, la SNCF entend répondre aux besoins des voyageurs modernes et offre une solution pratique pour les déplacements.