SNCF : solide premier semestre malgré les tempêtes sociales et économiques

Geodis, la filiale de logistique internationale de la SNCF, a vu son chiffre d'affaires baisser de 12 %, s'établissant à 5,9 milliards d'euros. Cette baisse est attribuée au retour à la normale du marché du fret international, avec des tarifs revenant à des niveaux plus habituels et un ralentissement économique.



Keolis, la société qui exploite les réseaux de transports urbains, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,3% à 3,5 milliards d'euros, bien que sa marge opérationnelle ait diminué de près de 8 %. Ces dynamiques diverses confirment la stratégie de diversification du portefeuille du groupe. Malgré cet équilibre stratégique, le résultat opérationnel consolidé du groupe SNCF a diminué de 7 %, à 2,7 milliards d'euros. La marge opérationnelle a également diminué de 1,3 point, à 13,4 %. La SNCF attribue principalement cette baisse à la grève contre la réforme des retraites et à l'inflation.