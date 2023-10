Sanofi se sépare de Doliprane et Mucosolvan

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a annoncé sa volonté de se séparer de sa division Santé Grand Public, qui couvre des produits en vente libre comme le paracétamol Doliprane et Mucosolvan contre la toux. Cette séparation, envisagée pour le quatrième trimestre 2024 au plus tôt, prendra la forme d'une cotation en Bourse. Le groupe entend ainsi se recentrer sur les médicaments plus rentables et accélérer ses investissements dans la recherche et le développement.



La division Santé Grand Public de Sanofi représente actuellement 12% du chiffre d'affaires du groupe, mais avec des marges peu importantes en raison des prix bas auxquels ces produits sont vendus. Cette faible rentabilité est également accentuée par les mesures réglementaires qui visent à réduire les prix et le niveau de remboursement de ces produits. Ce repositionnement arrive également dans un contexte où le laboratoire français a interrompu ses recherches dans les secteurs du diabète et du cardiovasculaire et cherche à préparer la relève de son produit phare Dupixent, dont le brevet expirera en 2031.