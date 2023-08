Seine-Saint-Denis : le chèque alimentaire contre l’inflation

Le chèque alimentaire est une initiative prise en réponse à l'inflation alimentaire, qui a atteint 6,2% sur un an en février dernier. Cette inflation touche particulièrement les personnes en situation de précarité. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé un plan intitulé « Mieux manger pour tous », permettant à certaines collectivités de mettre en place des chèques alimentaires, financés en partie par l'État. En Seine-Saint-Denis, cette mesure sera mise en place au 1er semestre 2024.



Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, souligne que l'alimentation est devenue un enjeu majeur, surtout après les crises sanitaires et économiques successives. Il affirme : « Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette question de manger sainement, d'avoir des produits durables et de qualité, ce n'est pas qu'un souci de bobo ». Le département envisage donc de mettre en place un chèque alimentation durable, d'une valeur de 50 euros par mois et par personne pendant six mois. Cette aide sera bonifiée si les achats sont durables.