Mitsubishi condamné à 1 milliard de dollars aux États-Unis

Le jugement, qui a été rendu public le lundi et notifié deux jours plus tard à Mitsubishi, pourrait toutefois influencer de manière significative les résultats financiers futurs du groupe, selon ce dernier. L'action de Mitsubishi était en baisse de plus de 4 % à Tokyo après cette annonce.



Il est important de noter que les États-Unis sont connus pour des montants de dommages-intérêts souvent élevés dans des cas de litiges automobiles. Toutefois, le montant demandé à Mitsubishi n'est pas un record absolu. En 2022, Ford a été condamné à payer 1,7 milliard de dollars suite à un accident mortel en Géorgie causé par un défaut de fabrication. Cette comparaison met en perspective les défis auxquels les constructeurs automobiles peuvent être confrontés sur le marché américain en matière de responsabilité produit.



L'affaire de Mitsubishi réaffirme la nécessité pour les constructeurs automobiles de maintenir les standards les plus élevés en matière de sécurité des véhicules pour éviter des conséquences financières et de réputation aussi lourdes. Tandis que le constructeur se prépare à contester la décision, le secteur automobile global suit attentivement les implications potentielles de ce procès pour l'industrie.