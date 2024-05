Alstom : une augmentation de capital pour assurer l'avenir

Alstom a également envisagé la création de structures financières ad hoc pour gérer certains de ses actifs, une stratégie similaire à celle adoptée par Air France-KLM avec ses moteurs d'avion et sa filiale de gestion de programme de fidélité. Ces mesures devraient contribuer à minimiser la dilution des actions existantes, un point sensible pour les actionnaires, qui sont majoritairement des institutions et la Caisse de dépôt et placement du Québec.



Le conseil d'administration discute également d'autres initiatives, comme la suppression prévue de 1.500 postes administratifs et commerciaux à travers le monde, hors secteur ingénierie. Cette réunion marquera également une période de transition pour la direction d'Alstom, avec le départ annoncé du PDG Henri Poupart-Lafarge, remplacé par Philippe Petitcolin, ex-DG de Safran.



Alstom se trouve à un carrefour crucial. D'une part, son carnet de commandes impressionnant promet des années d'activité soutenue. D'autre part, la société doit naviguer à travers des défis de trésorerie significatifs et des contrats hérités de Bombardier Transport qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs de performance.