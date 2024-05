Boeing en pleine chute, mais la rémunération du PDG augmente de 45%

La rémunération de David Calhoun pourrait ne pas passer inaperçue lors du prochain vote des actionnaires prévu le 17 mai. En effet, l'agence de conseil au vote ISS a recommandé de rejeter cette proposition de rémunération. Cette dernière critique notamment l'attribution excessive d'actions et les dépenses personnelles de Calhoun, qui incluent l'utilisation de jets privés à hauteur de 515.000 dollars par an, bien au-dessus de la moyenne des PDG du S&P 500.



Le soutien ou le rejet de cette rémunération par les principaux actionnaires, dont les fonds Vanguard, Newport et BlackRock qui détiennent des parts significatives dans l'entreprise, sera déterminant. Ces institutions financières influentes pourraient basculer la balance en faveur ou contre la proposition selon leur analyse de la situation financière et de la gouvernance de Boeing.



La période à venir sera cruciale pour Boeing, qui cherche à redresser sa trajectoire après plusieurs années difficiles. Le départ annoncé de David Calhoun, qui devrait intervenir plus tard dans l'année, ouvre une période de transition et de potentiels changements à la tête de l'entreprise. Cela pourrait marquer un nouveau chapitre pour Boeing, à condition que les problèmes de gouvernance et de performance soient réglés de manière efficace par la nouvelle direction.