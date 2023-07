Stellantis : une performance financière exceptionnelle

Au premier semestre 2023, Stellantis a réalisé un chiffre d'affaires de 98,4 milliards d'euros, soit une hausse de 12% par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice opérationnel ajusté s'est élevé à 14,1 milliards d'euros, en hausse de 11%, et le bénéfice net a atteint 10,9 milliards d'euros, une augmentation de 37%. Ces chiffres ont dépassé les prévisions des analystes. Carlos Tavares, le PDG du groupe, a exprimé sa satisfaction quant à ces résultats et a déclaré que Stellantis pourrait être l'entreprise automobile la plus rentable au monde pour ce semestre.



Cependant, ces performances financières impressionnantes ne doivent pas masquer certaines difficultés. La part de marché de Stellantis aux États-Unis a diminué de 1,3%, pour s'établir à 10%, et en Europe, la baisse a été de 2,2%, à 19%, malgré une augmentation des ventes. Stellantis fait face à plusieurs défis stratégiques. Parmi eux, le positionnement de ses 14 marques, notamment dans le segment premium. Carlos Tavares a reconnu que la marge opérationnelle de 9% de Maserati, la marque de luxe du groupe, était « insuffisante pour une marque de luxe qui doit avoir une marge à plus de 15% ».