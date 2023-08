Trenitalia veut de nouvelles liaisons à grande vitesse en Europe

Trenitalia cherche à étendre son réseau à grande vitesse à d'autres grandes villes du continent. Le projet vise à créer des liaisons entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Berlin, et exploite les nouvelles règles de l'UE qui encouragent la concurrence sur les réseaux à grande vitesse. Cette initiative s'inscrit dans la politique européenne visant à rendre le transport ferroviaire plus attractif par rapport aux vols court-courriers.



Palasciano Villamagna, dirigeant de Ferrovie dello Stato Italiane, la société publique propriétaire de Trenitalia, a confirmé ces ambitions, soulignant la fusion d'Eurostar et Thalys sur le trajet Paris-Bruxelles-Amsterdam. Par ailleurs, Trenitalia prévoit une ligne Paris-Madrid via Barcelone pour la fin 2024.