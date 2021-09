Un euro sur trois part dans les dépenses contraintes

Les ménages les moins riches sont ceux dont les dépenses contraintes sont en augmentation. En 2017, ces ménages consacraient 41% de leur revenu pour ces dépenses pré-engagées. Un taux qui monte même à 45% pour les familles mono-parentales ! Une fois ces dépenses obligatoires payées, les ménages les plus pauvres ne disposeraient plus en moyenne que de 343 euros par mois pour tout le reste. Autant dire pas grand chose.



De l'autre côté du spectre, chez les ménages aisés (couples sans enfants), les dépenses contraintes ne pèsent que 23% des revenus. À la fin du mois, une fois le loyer et les factures payés, il leur reste en moyenne 2.832 euros pour les dépenses arbitrables. De quoi vivre de manière confortable. Mais ce différentiel alimente la fracture dans la société entre les plus pauvres et les mieux nantis.