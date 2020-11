Un plan de départs volontaires chez Total

Dégraissage chez Total. Le groupe pétrolier, qui procède actuellement à un changement stratégique pour miser sur les énergies renouvelables, a confirmé la mise en place d'un plan de départs volontaires, lancé en début de semaine. Plusieurs réunions avec les organisations syndicales doivent se tenir d'ici mi-décembre, afin de déterminer un objectif chiffré pour le nombre de suppressions de postes. Selon la CGT, l'entreprise envisagerait de supprimer de 1.400 à 1.500 postes, avec 700 non-remplacements. Une « estimation basse », d'après le syndicat.



La direction des ressources humaines de Total a fait savoir aux salariés qu'une négociation allait effectivement s'ouvrir, « à l’exception des sites de Donges et de Grandpuits qui font déjà l’objet de projets spécifiques ». Selon le courrier consulté par l'AFP, ce plan de départs volontaires s'adresse aux personnels en fin de carrière, sur la base du volontariat. La DRH précise que « les départs volontaires des personnes employées dans les sites opérationnels et dans les entités techniques et R & D de ce qui constituera la future entité One Tech donneront tous lieu à embauche ».