Un tarif réglementé pour les livraisons de livres

Du côté d'Amazon, c'est bien sûr la déception. La branche française déplore ainsi le fait que les livres vont coûter plus cher en raison de frais de port plus élevés. Ce qui pourrait avoir un impact pour la lecture dans les petites villes et les zones rurales, là où les librairies ont disparu. Amazon est bien souvent le seul distributeur de livres dans ces régions.



Géraldine Bannier (MoDem), la rapporteuse du texte, a indiqué qu'il y aura une évaluation dans deux ans afin de mesurer les répercussions du texte. Il s'agit de placer le curseur au bon endroit : un prix plancher trop faible n'aidera pas les librairies, mais un prix plancher trop élevé entraînera une « perte sèche pour l'ensemble de la filière ».