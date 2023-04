Vaincre l'inflation : les solutions de la Banque de France

Pour la deuxième année consécutive, François Villeroy de Galhau a donc envoyé une lettre au président de la République, et rendue publique. Il estime que la réponse à l'inflation est d'abord et avant tout monétaire : le bouclier tarifaire a eu des effets positifs, mais temporaires. Et surtout, il coûte cher aux finances publiques. La Banque centrale européenne a fortement augmenté ses taux directeurs depuis un an, enchérissant le coût du crédit.



Néanmoins, le gouverneur de la Banque de France estime que le crédit reste accessible aux ménages et aux entreprises en France. Il écrit également que le pouvoir d'achat a été préservé l'an dernier et qu'il en ira de même en 2023. Le vrai danger selon lui, c'est l'emballement d'une spirale prix-salaires et prix-marges dans certains secteurs. Mais cela justifie davantage une vigilance accrue qu'une alerte globale.