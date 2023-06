Vers une explosion du prix des batteries électriques en Europe ?

La pénurie prévue de ces matières premières, couplée à l'augmentation de la demande mondiale, pourrait entrainer une hausse des coûts qui se répercutera inévitablement sur le prix des véhicules électriques. De plus, l'absence d'accords de libre-échange avec ces principaux fournisseurs et les risques géopolitiques associés à ces pays pourraient mettre en péril l'approvisionnement, exacerbant ainsi la hausse des coûts.



La Commission européenne tente de mettre en place des solutions pour atténuer ces coûts, notamment en proposant des allégements réglementaires pour favoriser les industries vertes et en diversifiant ses fournisseurs commerciaux. Cependant, malgré ces efforts, la Cour des comptes de l'UE avertit que l'augmentation du coût de ces facteurs de production pourrait rendre les véhicules électriques inaccessibles à une large partie de la population. Cette situation pourrait non seulement diminuer l'intérêt économique des investissements dans des installations de production, mais aussi compromettre l'objectif de transition énergétique de l'UE.