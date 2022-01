Vers une prolongation du télétravail obligatoire pendant deux semaines

Selon le ministère du Travail, les indicateurs sanitaires permettraient de rebasculer vers une recommandation — et non plus une obligation — de télétravail dans deux semaines, avec une cible de deux à trois jours par semaine. Une cible qui était celle comprise dans les dispositifs sanitaires avant janvier. Le travail à domicile, pour les salariés pouvant effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance, avait déjà été porté à 100% pendant plusieurs mois en 2020 et 2021.



Reste que certaines entreprises ne jouent pas le jeu. Parmi les actifs en mesure de travailler depuis chez eux, seuls 60% ont réellement pu le faire entre le 3 et le 9 janvier, selon un sondage Harris Interactive. Des sanctions peuvent être prononcées contre les récalcitrants, de 500 euros par salarié (dans une limite de 50.000 euros).