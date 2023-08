WeWork au bord du gouffre

WeWork, la célèbre entreprise de bureaux partagés, se trouve dans une situation précaire. Alors que sa valorisation s'élevait à 47 milliards de dollars en 2019, elle n'est plus que de 442 millions de dollars aujourd'hui. La chute vertigineuse de 80% de son action depuis le début de l'année témoigne de la gravité de la situation. La société attribue ce déclin à la dégradation de l'économie mondiale, à l'essor du télétravail et à l'inflation.



La perte nette du deuxième trimestre 2023 s'élève à 397 millions de dollars, tandis que les revenus n'ont augmenté que de 4% sur un an. David Tolley, PDG par intérim de l'entreprise, reconnaît une « légère baisse des adhésions » et note que « la concurrence croissante dans le coworking flexible, et la volatilité macroéconomique, ont entraîné une rotation des membres plus élevée et une demande plus faible que prévu ».