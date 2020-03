Xavier Niel reprend du service chez Iliad (Free)

Xavier Niel, fondateur et premier actionnaire d'Iliad (dont il détient 71%), revient en force à la tête du conseil d'administration du groupe, l'opérateur d'accès à internet Free et l'opérateur de téléphonie Free Mobile. En 2004, il quittait le conseil d'administration pour laisser sa place à Maxime Lombardini. Ce dernier en devient vice-président. Xavier Niel s'est aussi renforcé au sein du capital du groupe à la faveur d'une opération de rachat d'actions fin janvier : il a souscrit pour 1,3 milliard d'euros. Ce changement de gouvernance a été salué par la Bourse, puisque le titre Iliad grimpait de plus de 12% au début de la séance. C'est aussi un soulagement pour les actionnaires, qui ont subi la baisse importante du cours de l'action ces derniers mois.



Iliad a annoncé un bilan annuel satisfaisant. En 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5,33 milliards d'euros, en hausse de 9%, pour un résultat net de 1,73 milliard. La société a notamment profité des ventes de quelques-unes de ses tours, achetées par le groupe espagnol Cellnex. Free a engrangé 777 000 nouveaux abonnés « fibre », une année record où le FAI s'est positionné devant Orange : Free est désormais « leader en recrutement d’abonnés en France, devant l’opérateur historique ».