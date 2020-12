ADP : les syndicats acceptent un maximum de 1.150 départs volontaires

ADP, le groupe qui opère les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget a pris de plein fouet les conséquences de l'épidémie, qui a forcé le gouvernement à confiner la France pendant de longues semaines, au printemps et cet automne, et à mettre en place des mesures de restriction des déplacements comme la fermeture des frontières. Au mois d'octobre, le trafic dans les aéroports parisiens a représenté un quart seulement de celui enregistré l'an dernier durant le même mois. L'activité dans le transport aérien, et de facto dans les aéroports, ne devrait pas revenir à la normale avant plusieurs années.



À la fin de l'été, la direction d'ADP avait proposé aux partenaires sociaux trois accords : une rupture conventionnelle collective (RCC), un accord de performance collective et l'activité partielle de longue durée. Mais sans l'accord des organisations syndicales le 5 novembre, l'entreprise a abandonné cette idée. En revanche, la direction a tout de même souhaité proposer un nouveau projet d'accord de rupture conventionnelle collective, « afin de donner une nouvelle chance au dialogue social, et d'éviter toute suppression d'emploi contrainte au sein d'ADP SA ».