Adidas se redresse après une année difficile

Bank of America a noté dans une note intitulée « Dance the Samba » que, en retirant les stocks de Yeezy, la croissance d'Adidas atteint même 2%. Cette croissance est en partie attribuée à des modèles de chaussures iconiques comme Samba, Gazelle et Campus. Selon les tendances de recherche Google, ces produits connaissent un engouement inédit, offrant à l'entreprise des opportunités de ventes rapides et de collaborations dans le secteur de la mode.



Après ce troisième trimestre encourageant, Adidas a revu ses prévisions pour 2023, s'attendant à une baisse des ventes moins importante qu'initialement prévu. Le résultat opérationnel hors impact de la vente des stocks de Yeezy est maintenant attendu à 100 millions d'euros. Cependant, des analystes comme ceux de Stifel et Deutsche Bank estiment que ces prévisions demeurent prudentes et pourraient être réajustées.