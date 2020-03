Air France-KLM annule 3.600 vols en mars

Air France-KLM a transporté un peu moins de 7 millions de passagers au mois de février. Cela représente une baisse de 0,5% par rapport à février 2019. Pour la compagnie aérienne, il ne fait aucun doute que ce recul est la conséquence de « l'annulation de tous les vols de et vers la Chine et l'impact initial du Covid-19 en Asie ». La baisse est effectivement particulièrement sensible au niveau de la clientèle asiatique, leur nombre ayant diminué de 25% le mois dernier. Le groupe franco-néerlandais s'attend néanmoins au pire : « Les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l'expansion du Covid-19 dans d'autres régions du monde et d'une réduction plus importante des capacités ».



Air France va ainsi réduire ses capacités de vol de 17% sur le réseau domestique, de 25% sur le réseau européen et de 13% sur les lignes longue distance. En tout, et uniquement pour le mois de mars, le transporteur va annuler 3.600 vols. En ce qui concerne KLM, les vols longs courriers vont être réduits de la même ampleur qu'Air France. La direction du groupe suit l'évolution de la situation et se dit prête à faire des ajustements complémentaires au besoin.