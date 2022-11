Airbus et Renault ensemble sur un projet de batterie électrique

En trouvant une alternative à l'électrolyte, qui fait le pont entre le pôle moins et le pôle plus de la batterie, Renault et Airbus pourront ainsi alléger la facture et augmenter l'autonomie de leurs batteries. Et puis cela permettra de réduire le prix des voitures électriques. Quant à Airbus, l'utilisation d'une telle technologie permettra d'aller au-delà de l'alimentation électrique de la cabine et du cockpit des avions.



« Nous pourrons alors envisager de réaliser un décollage 100 % électrique et de recharger les batteries pendant le vol », assure Sabine Klauke. Pour Renault, on envisage de pouvoir réaliser un Paris-Marseille d'une seule traite en voiture, sans avoir besoin de s'arrêter dans une station de recharge. Les deux entreprises espèrent en fait pouvoir gagner de 30 à 40% en capacité énergétique.